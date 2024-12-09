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o
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مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة زبقين ولا اصابات
آخر الأخبار
2024-12-09 | 06:13
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مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة زبقين ولا اصابات
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