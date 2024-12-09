صحة غزة: استشهاد 44758 فلسطينيا وإصابة 106134 منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023

مرض غامض يعرض حياة الأطفال في الكونجو للخطر... وهذا ما كشفته الصحة العالمية!

مرض غامض يعرض حياة الأطفال في الكونجو للخطر... وهذا ما كشفته الصحة العالمية!

مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية: الوزارة تدعو الأطراف السورية كافة إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا