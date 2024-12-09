مراسل أكسيوس نقلًا عن مسؤول إسرائيلي: من المتوقع أن يزور مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إسرائيل الخميس لإجراء محادثات حول سوريا واتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة

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