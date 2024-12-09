الجميل: الشعب السوريّ هو من أسقط الديكتاتورية والفضل يعود له وهذا انتصار له ولكن من حقنا أن نحتفل لأنّ ما عشناه على يد هذا النظام معاناة

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