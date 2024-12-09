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17
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
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o
كسروان
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o
متن
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o
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سامي الجميّل: اليوم نحن أمام مرحلة جديدة ويجب أن نقرر ما نريد إما نرتكب أخطاء الماضي أو نعمل بشكل صحيح
آخر الأخبار
2024-12-09 | 11:31
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سامي الجميّل: اليوم نحن أمام مرحلة جديدة ويجب أن نقرر ما نريد إما نرتكب أخطاء الماضي أو نعمل بشكل صحيح
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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