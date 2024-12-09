أردوغان: سوريا كانت تدار بالقمع وتم هدم هذه الديكتاتورية بعد أكثر من 60 سنة كما تم القضاء على نظام البعث تمامًا بعد عقود في الحكم

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