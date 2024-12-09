النائب ميشال معوض: مُنعنا من عدالة الأرض لـ35 عامًا والمفارقة الأليمة سقوط تمثال حافظ الأسد في دمشق قبل سقوطه عند البعض في بيروت

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك