معوّض: من مسؤوليتنا أن نعود جميعًا إلى لبنان الدولة والدستور وأن نبني مصالحة وطنية لا تستثني أحدًا فنبني لبنان بشروط الدستور

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك