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وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي للجزيرة: الاتصالات مستمرة مع مختلف الأطراف في الساحة السورية
آخر الأخبار
2024-12-09 | 14:16
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وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي للجزيرة: الاتصالات مستمرة مع مختلف الأطراف في الساحة السورية
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