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الخارجية الأميركية: ليس لدينا معلومات في شأن وضع القاعدتين الروسيتين في سوريا أو ما ينوي النظام الجديد فعله في شأنهما

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2024-12-09 | 14:28
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الخارجية الأميركية: ليس لدينا معلومات في شأن وضع القاعدتين الروسيتين في سوريا أو ما ينوي النظام الجديد فعله في شأنهما
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الخارجية الأميركية: ليس لدينا معلومات في شأن وضع القاعدتين الروسيتين في سوريا أو ما ينوي النظام الجديد فعله في شأنهما

 
 
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