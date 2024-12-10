القائد العام لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة: سنلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها ولن نتوانى عن محاسبة الضباط المتورطين في تعذيب الشعب

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القائد العام لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة: سنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن المتورطين في جرائم حرب وأكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب