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o
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القائد العام لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة: سنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن المتورطين في جرائم حرب وأكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب
آخر الأخبار
2024-12-09 | 23:38
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القائد العام لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة: سنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن المتورطين في جرائم حرب وأكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب
*
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