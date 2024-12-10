الوكالة الوطنية للإعلام: العثور على جثة طفل تحت أنقاض منزل مستهدف في المعيصرة خلال العدوان

رويترز: نتنياهو يصل إلى محكمة في تل أبيب للمثول أمامها للمرة الأولى في اتهامات الفساد

رويترز: نتنياهو يصل إلى محكمة في تل أبيب للمثول أمامها للمرة الأولى في اتهامات الفساد

الوكالة الوطنية للاعلام: دوي الانفجار الذي سمع ناتج عن قيام الجيش الاسرائيلي بعملية تفجير واسعة في الخيام وهو مستمر منذ ليل أمس بعملية نسف المنازل والمباني