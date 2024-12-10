رويترز: نتنياهو يصل إلى محكمة في تل أبيب للمثول أمامها للمرة الأولى في اتهامات الفساد

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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي يطلق نيران رشاشاته على محيط بلدة شقرا وقلعة دوبية والأودية المجاورة لبلدتي قبريخا ومجدل سلم كما سجل سقوط عدد من القذائف المدفعية على أطراف شيحين والجبين