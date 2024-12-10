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آخر الأخبار
2024-12-10 | 04:23
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مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: هيئة تحرير الشام هي الجماعة المهيمنة في دمشق حاليا لكنها ليست الوحيدة والفصائل المسلحة تنسق فيما بينها بشكل جيد في الوقت الحالي ومن المهم ألا نشهد صراعا بينها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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