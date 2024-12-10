مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: هيئة تحرير الشام هي الجماعة المهيمنة في دمشق حاليا لكنها ليست الوحيدة والفصائل المسلحة تنسق فيما بينها بشكل جيد في الوقت الحالي ومن المهم ألا نشهد صراعا بينها

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