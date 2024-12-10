وزارة الصحة بغزة: استشهاد 44786 فلسطينيا وإصابة 106188 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023

المتحدث باسم الخارجية القطرية: رسالتنا لجميع السوريين هي أن سيادة سوريا ووحدة أراضيها تمثل الأولوية الآن

المتحدث باسم الخارجية القطرية: رسالتنا لجميع السوريين هي أن سيادة سوريا ووحدة أراضيها تمثل الأولوية الآن

المتحدث باسم الخارجية القطرية: كل الأبواب وقنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف كافة في سوريا للحوار حول مستقبل سوريا