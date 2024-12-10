ظافر ناصر للـ LBCI: بحاجة لخطوة جدية اليوم من قبل السلطة الجديدة في سوريا ولبنان تقضي بعودة النازحين والبعض يريد الانتظار للتأكد من المرحلة المقبلة في سوريا

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