ظافر ناصر للـ LBCI: لرئيس جمهورية يواكب التطورات لا ان يكون معاكساً لها وقادر على التعامل مع الجو الجديد في سوريا ويُمكن أن ننزل الى المجلس من دون تعطيل النصاب وانتخاب رئيس ومن يحصد أكثر الاصوات يفوز بالرئاسة

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