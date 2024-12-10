ظافر ناصر للـ LBCI: كلام مسعد بولس عن الرئاسة قد يكون مغزاه بأن يكون الانتظار لما بعد استلام ترامب وهل كان هناك معطيات لديهم عن تحول سوري مقبل؟

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك