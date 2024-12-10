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o
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أمبري: الجيش الإسرائيلي يستهدف ما لا يقل عن 6 سفن تابعة للبحرية السورية في اللاذقية أمس الإثنين
آخر الأخبار
2024-12-10 | 10:21
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أمبري: الجيش الإسرائيلي يستهدف ما لا يقل عن 6 سفن تابعة للبحرية السورية في اللاذقية أمس الإثنين
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