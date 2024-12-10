باسيل: سبب النزوح السوري إلى لبنان قد انتفى بالكامل ولا داعي ولا موجب ولا تبرير لبقاء أي سوري نازح على الأراضي اللبنانية ومن هنا وجوب عودتهم السريعة إلى بلادهم

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