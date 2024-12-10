باسيل: ندعو القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني إلى اتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار كل ما حصل في السابق من نزوح أو إحتلال أو إعتداء على لبنان وعلى أي لبناني

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك