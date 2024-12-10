باسيل: نريد تعاونًا سوريًا لبنانيًا لترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين لتأكيد حقوقنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومن أجل ثرواتنا النفطية والغازية ونريد تعاونًا لضبط الحدود ومنع التسلل والتهريب فسوريا بوابتنا إلى العالم العربي

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