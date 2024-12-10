باسيل: "كل رؤساء جمهورية لبنان ووزراء خارجيته طلعوا على سوريا، وما في الاّ ميشال عون ما طلع على سوريا لما كان رئيس وانا ما طلعت لما كنت وزير خارجية"

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