الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت عملية نسف كبيرة في بلدة ميس الجبل

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد طبرجا باتجاه جونية وصولا الى ذوق مكايل

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد طبرجا باتجاه جونية وصولا الى ذوق مكايل

القائد العام لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة: سنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن المتورطين في جرائم حرب وأكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب