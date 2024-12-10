الوكالة الوطنية للإعلام: طيران مسير في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض

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الوكالة الوطنية للاعلام: دوي الانفجار الذي سمع ناتج عن قيام الجيش الاسرائيلي بعملية تفجير واسعة في الخيام وهو مستمر منذ ليل أمس بعملية نسف المنازل والمباني