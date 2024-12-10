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الجيش الأميركي: مدمرتان تابعتان للبحرية تنجحان في اعتراض أسلحة أطلقها الحوثيون أثناء عبورهما خليج عدن

آخر الأخبار
2024-12-10 | 16:33
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الجيش الأميركي: مدمرتان تابعتان للبحرية تنجحان في اعتراض أسلحة أطلقها الحوثيون أثناء عبورهما خليج عدن
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الجيش الأميركي: مدمرتان تابعتان للبحرية تنجحان في اعتراض أسلحة أطلقها الحوثيون أثناء عبورهما خليج عدن

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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