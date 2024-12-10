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o
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o
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o
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كيربي: لا نعرف مصير الوجود الروسي في سوريا لأننا لا نعلم شكل الحكومة السورية المقبلة
آخر الأخبار
2024-12-10 | 16:51
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كيربي: لا نعرف مصير الوجود الروسي في سوريا لأننا لا نعلم شكل الحكومة السورية المقبلة
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