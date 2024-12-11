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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قذيفتين أطلقتا من وسط قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية من دون وقوع إصابات
آخر الأخبار
2024-12-11 | 02:15
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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قذيفتين أطلقتا من وسط قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية من دون وقوع إصابات
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