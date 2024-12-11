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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جادة شارل الحلو باتجاه تقاطع الصيفي ومن شارع جورج حداد باتجاه جسر الرينغ

آخر الأخبار
2024-12-11 | 03:59
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جادة شارل الحلو باتجاه تقاطع الصيفي ومن شارع جورج حداد باتجاه جسر الرينغ
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جادة شارل الحلو باتجاه تقاطع الصيفي ومن شارع جورج حداد باتجاه جسر الرينغ

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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