السفير المصري علاء موسى من عين التينة: اللجنة الخماسية أبلغت الرئيس برّي بأهمية انتخاب رئيس جامع للبنانيين وقادر على تنفيذ الإصلاحات

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السفير المصري علاء موسى من عين التينة: مشاورات مستمرة بين القوى السياسية بهدف الوصول الى توافق بين اسم او اكثر لطرحها خلال الجلسة المقبلة وتحدثنا عن المواصفات التي ستأتي بهذه الاسماء وبري أكد انها جلسة مفتوحة بدورات متتالية