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التحكم المروري: تصادم بين ٣ مركبات داخل نفق المطار الاول باتجاه بيروت وتتم المعالجة
آخر الأخبار
2024-12-11 | 05:56
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التحكم المروري: تصادم بين ٣ مركبات داخل نفق المطار الاول باتجاه بيروت وتتم المعالجة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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