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غارة على منطقة خلة الدراز في بلدة عيناتا

آخر الأخبار
2024-12-11 | 06:12
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غارة على منطقة خلة الدراز في بلدة عيناتا
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غارة على منطقة خلة الدراز في بلدة عيناتا

 
 
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