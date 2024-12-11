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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة بيت ليف

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2024-12-11 | 07:50
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة بيت ليف
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة بيت ليف

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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