الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة وسقطا في منطقة مفتوحة

الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة وسقطا في منطقة مفتوحة

المرصد السوري: 218 قتيلًا في ثلاثة أيام من المعارك بين قوات موالية لأنقرة وأخرى موالية للأكراد في سوريا