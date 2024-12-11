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o
البقاع
10
o
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o
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o
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o
متن
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مصدر في القيادة السورية الجديدة للـLBCI: إخلاء الجيش السوري مواقعه على الحدود مع إسرائيل أدى إلى توغل الجيش الإسرائيلي لملء تلك المواقع
آخر الأخبار
2024-12-11 | 12:47
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مصدر في القيادة السورية الجديدة للـLBCI: إخلاء الجيش السوري مواقعه على الحدود مع إسرائيل أدى إلى توغل الجيش الإسرائيلي لملء تلك المواقع
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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