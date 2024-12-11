أمبري تقول إن قاربا يقل 130 شخصا انقلب جنوبي منطقة الشابة في تونس وتقارير عن غرق اثنين

"اليونيفيل" دخلت مثلث الحمام في الخيام للتأكد من صحة انسحاب جنود العدو

"اليونيفيل" دخلت مثلث الحمام في الخيام للتأكد من صحة انسحاب جنود العدو

وسائل إعلام إيرانية نقلا عن خامنئي: ما حدث في سوريا هو نتيجة لخطة أميركية إسرائيلية مشتركة ودولة مجاورة لعبت دورا في الإطاحة بالأسد