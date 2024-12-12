إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ٣ جرحى في ٤ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

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أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل قدّمت لـ"حماس" الأسبوع الماضي اقتراحًا محدثًا للتوصل إلى اتفاق ويتضمّن إطلاق بعض من الرهائن لدى "حماس" وبدء وقف لإطلاق النار