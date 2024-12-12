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أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: الاقتراح الذي قدّمته إسرائيل لـ"حماس" قريب ممّا تمّ التفاوض عليه في آب و"حماس" أبدت استعدادًا للبدء في تنفيذ اتفاق ولو جزئيّ