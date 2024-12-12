قائد الحرس الثوريّ الإيرانيّ: طرق دعم المقاومة لا تزال مفتوحة وليست محصورة بسوريا وقد يتغير الوضع هناك تدريجيًا

قائد الحرس الثوريّ الإيرانيّ: طرق دعم المقاومة لا تزال مفتوحة وليست محصورة بسوريا وقد يتغير الوضع هناك تدريجيًا

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل قدّمت لـ"حماس" الأسبوع الماضي اقتراحًا محدثًا للتوصل إلى اتفاق ويتضمّن إطلاق بعض من الرهائن لدى "حماس" وبدء وقف لإطلاق النار