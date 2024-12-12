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مصدر في وزارة الدفاع التركية لرويترز: القوات السورية الحليفة لتركيا تواصل تقدّمها لتطهير شمال سوريا

آخر الأخبار
2024-12-12 | 04:10
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مصدر في وزارة الدفاع التركية لرويترز: القوات السورية الحليفة لتركيا تواصل تقدّمها لتطهير شمال سوريا
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مصدر في وزارة الدفاع التركية لرويترز: القوات السورية الحليفة لتركيا تواصل تقدّمها لتطهير شمال سوريا

 
 
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