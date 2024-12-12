زياد بارود بمناسبة مرور 19 عاما على استشهاد جبران تويني: ما قاله قبل استشهاده يصح اليوم فالمرحلة المقبلة هي لبناء الدولة ودورها وحوار لبناني - لبناني بصراحة ضمن عناوين السيادة المطلقة ودور الجيش وقوى الامن وان نخرج من المزرعة التي انتقدها جبران

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