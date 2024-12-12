زياد بارود خلال مناسبة مرور 19 عاما على استشهاد جبران تويني: لتحديد مهمة رئيس الجمهورية المقبل التي هي أهم من الاسم كي يكون جزءا من حركة البلد لانهاضه والتفاهم مع رئيس الحكومة مع فريق وزاري كفوء ومواكبة لدور مجلس النواب من دون السماح بمناكفات

فضلو خوري خلال احتفال بمناسبة مرور 19 عاما على استشهاد جبران تويني: لبناء القطاع المصرفي من جديد ومحاسبة من اوصلونا الى الانهيار

فضلو خوري خلال احتفال بمناسبة مرور 19 عاما على استشهاد جبران تويني: لبناء القطاع المصرفي من جديد ومحاسبة من اوصلونا الى الانهيار

السفير المصري خلال احتفال بمناسبة مرور 19 عاما على استشهاد جبران تويني: انتخاب رئيس للجمهورية ضروري للمرحلة المقبلة مع عدم تطبيق قاعدة "الغالب والمغلوب" بل عبر البحث عن مشروع مشترك وجامع واللجنة الخماسية لا يمكنها ان تعمل لوحدها بل هي بحاجة للداخل