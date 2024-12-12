فضلو خوري خلال احتفال بمناسبة مرور 19 عاما على استشهاد جبران تويني: لبناء القطاع المصرفي من جديد ومحاسبة من اوصلونا الى الانهيار

فضلو خوري خلال احتفال بمناسبة مرور 19 عاما على استشهاد جبران تويني: لبنان من البلدان المتميزة بحرية الرأي في الشرق الاوسط ويجب الحفاظ عليها

فضلو خوري خلال احتفال بمناسبة مرور 19 عاما على استشهاد جبران تويني: لبنان من البلدان المتميزة بحرية الرأي في الشرق الاوسط ويجب الحفاظ عليها

زياد بارود خلال مناسبة مرور 19 عاما على استشهاد جبران تويني: لتحديد مهمة رئيس الجمهورية المقبل التي هي أهم من الاسم كي يكون جزءا من حركة البلد لانهاضه والتفاهم مع رئيس الحكومة مع فريق وزاري كفوء ومواكبة لدور مجلس النواب من دون السماح بمناكفات