مستشار الأمن القومي الأميركي: نتطلع إلى إبرام اتفاق لإطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة وهدفي هو أن نتمكن من إبرام اتفاق هذا الشهر

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