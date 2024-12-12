معتقل محرّر معاذ مرعب لـ جدل: كُنّا نُضرب يوميًا في التحقيق وخارج التحقيق ويُعاد التحقيق من جديد ونُضرب من جديد وكلّ ما تسمعونه حول وسائل التعذيب في سوريا صدّقوه

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