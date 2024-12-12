مدير رابطة معتقلي صيدنايا دياب سرية لـ جدل: بعدما صدر تقرير منظمة العفو الدولية تحرّكنا نحن مجموعة شباب من أجل ان نظهر للعالم الحقيقة وخاصّة للدول التي كانت تريد التطبيع مع هذا النظام

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