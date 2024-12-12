مدير رابطة معتقلي صيدنايا دياب سرية لـ جدل: هذا النظام المجرم وبحسب تقديراتنا قتل حوالي 30 ألف معتقل في صيدنايا وبين عامي 2011 و2021 قد أُدخل اليه 35 ألف شخص فيما لم يخرج منه سوى 5000 شخص على قيد الحياة

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