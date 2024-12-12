نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً زياد عاشور لـ جدل: الوزارات التي لم تُراسلنا بعد من أجل ارسال مندوبها الى اللجنة هي وزارة الدفاع والخارجية والصحّة والشؤون الاجتماعية

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