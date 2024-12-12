الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بلينكن أن تركيا ستتخذ إجراءات وقائية في سوريا ضد المنظمات الإرهابية بما في ذلك وحدات حماية الشعب وتنظيم الدولة الإسلامية

مصدر في وزارة الدفاع التركية لرويترز: قوات المعارضة السورية تواصل تقدّمها لتطهير شمال سوريا من الإرهاب

مصدر في وزارة الدفاع التركية لرويترز: قوات المعارضة السورية تواصل تقدّمها لتطهير شمال سوريا من الإرهاب

نازحون بينهم اطفال ينتظرون على المعبر: "ما حدا سأل عنا، وبس تهدأ منرجع"..."ما في أمان"